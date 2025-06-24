İran’dan göstermelik saldırı!

İran, nükleer tesislerini vuran ABD’ye aynı şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu. Katar ve Irak’taki Amerikan üsleri hedef alındı ancak ne hasar ne de yaralanan oldu.

ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump “Fordo artık yok” diyerek, tesisin tamamen imha edildiğini söylemişti. Bu açıklamaya rağmen İsrail de Fordo’ya saldırdı. 50 uçağın katıldığı hava harekâtında, nükleer tesis başta olmak üzere askerî noktalar hedef alındı.

“KATAR’A ZARAR VERMEDİK”

ABD’ye karşılık vereceklerini söyleyen İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi “Trump, bütün uluslararası yasaları çiğneyerek ülkemizin egemenliğini ihlal etti. Bu çok büyük bir hataydı. Defalarca bunun sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştuk. Trump’ın bu hamlesi, çaresizlik içinde Netanyahu’ya destek olmak için yapıldı” dedi. Ardından ‘Büyük Fetih Müjdesi’ adlı yeni bir operasyon başlatan İran, ABD’nin Katar’daki üssü el-Udeyd ile Irak’ta bulunan Ayn el-Esed Askerî Üssü’ne füze fırlattı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, misilleme yaptıklarını bildirerek “Bu başarılı operasyonda kullanılan füze sayısı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıda attığı bomba (6 tane) sayısına eşit. Hedef aldığımız üsler, şehir merkezlerinden ve yerleşim bölgelerinden oldukça uzak. Bu eylem, kardeş Katar ve halkına zarar vermedi. İran, Katar ile olan sıcak ve tarihî ilişkilerini korumaya ve sürdürmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

“FÜZELER HAVADA İMHA EDİLDİ”

İran devlet televizyonu 3 füzenin üsse düştüğünü iddia ederken Katar bunu yalanladı. Füzelerin havada imha edildiğini ve can kaybının olmadığını aktaran Bakanlık, misilleme haklarının saklı olduğunu belirtti. Ayrıca Katar, hava sahasını askıya aldı. Egemenliklerinin açıkça ihlal edildiğini dile getiren Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari “Füzeler havada imha edildi. Can kaybı yok. Uluslararası hukuka uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu. İsrail basını ise İran’ın, Katar ve Irak’ın yanı sıra Bahreyn ile Kuveyt’teki ABD üslerinin de vurulduğunu iddia etti. Ancak bu ülkelerden herhangi bir saldırı bildirilmedi.

TRUMP, İRAN’A TEŞEKKÜR EDİP “ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI” DEDİ

Amerikan basını, İran’ın saldırıdan 7 saat önce Washington’u bilgilendirdiğini ve operasyonun “sembolik” olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump da bu iddiayı doğruladı. Trump “Bunu bekliyorduk. Cevap çok zayıftı. 14 füze ateşlendi, 13’ü düşürüldü, 1’i de yanlış yere gitti. Hiç kimse zarar görmedi. Operasyonu bize erkenden bildirdikleri için İran’a teşekkür ediyorum. Bu sayede olumsuz bir durum yaşanmadı. Umarım daha fazla nefret olmaz. Şimdi dünya için barış zamanı. İsrail’e de aynısını yapmaya teşvik edeceğim” ifadelerini kullandı. İsrail’den hafta sonuna kadar İran’a yönelik askerî operasyonlarımızı bitirebiliriz açıklaması geldi. Beyaz Saray da Tel Aviv yönetiminin bunu kendilerine ilettiğini bildirdi.

SIĞINAKLARA İSRAİL KİMLİK KARTLI GİRİŞ

İsrail’in, çalışmak için ülkeye gelen yabancı işçileri sığınaklara almadığı ortaya çıktı. Sığınaklara yalnızca İsrail kimlik kartı sahiplerinin alınmasına izin verildiğini söyleyen Çinli işçi, artık Yahudilere sempati duymadığını belirtti. Görüntüler Çin’de geniş yankı buldu. Çin gazetesi, Şanghay’ın II. Dünya Savaşı’nda 20 bin Yahudi’ye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak “Bu iyiliğin karşılığı yok” dedi. Gazete şunları da ekledi: İsrail kimlik kartında kişinin uyruğuna göre Yahudi, Arap, Dürzi vb. isimlerin yazıldığı bir alan bulunuyor. Sığınaklara giriş artık İsrail kimlik kartı sahipleriyle sınırlı ve uyruğu doğrulanıyor. Bir kişi Yahudi değilse, dışlanıyor ve kendi güvenliğinden sorumlu olması gerekiyor.