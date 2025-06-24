Bitcoin ve borsalar yükseliyor! Piyasalarda orta doğu iyimserliği

ABD Başkanı Trump’ın, İran ve İsrail’in ateşkes konusunda anlaştığını duyurmasının ardından Asya borsalarında yükselişler yaşanıyor. Japonya borsası sabah saatlerinde %1,05 ve Çin %1,00 primli seyrederken, Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde de %0,40-%0,90 arası artışlar öne çıkıyor. Kriptolarda da toparlanma yaşanıyor. Pazar günü 98 bin dolar sınırına gerileyen Bitcoin, bugün 105 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ve İsrail’in ateşkes konusunda anlaştığını duyurmasının ardından pozitif tepki gösteriyor. İşlemlerin başladığı Asya borsalarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

Japonya borsasında sabah saatlerinde %1,05, Çin’de %1,00, G. Kore’de %2,85, Hong Kong’da %1,90 civarında artışlar yaşanıyor.

Avrupa’da endekslerini gösteren “Euro Stoxx 600” vadeli işlemleri %0,85 primli seyrederken, ABD endeksleri de %0,40-%0,90 arasında yükseliş kaydediyor.

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KRİPTOLAR DA YÜKSELİŞTE

Kripto varlıklarda da yükselişler yaşanıyor. ABD’nin İran’a saldırı düzenlediği pazar günü 98 bin 240 dolara kadar gerileyen Bitcoin, dünkü işlemlerde %4,40 prim yaparak 105 bin 460 dolardan kapanış yaptı. BTC fiyatı yeni günde de 105 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı olan Ethereum da %8’in üzerinde yükselişle yeniden 2.400 doların üzerine doğru hareketlendi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Trump’ın “ateşkes” açıklamasına İran tarafından cevap geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda bir anlaşma yok. İsrail rejimi İran halkına karşı saldırısını durdurduğu takdirde, yanıtımıza devam etme niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.

Piyasalar bu açıklamaları da dikkatle izlerken, analistler; ilk fiyatlamalar itibarıyla temkinli bir iyimserlik yaşandığını aktararak, jeopolitik risk unsurlarının yapısı gereği ‘kırılgan’ olduğu uyarısında da bulunuyor.