Altında fiyatlarında ‘ateşkes’ etkisi! İsviçreli bankadan hedef geldi

Altın fiyatlarında son dakika! 24 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.277 TL’den güne başlıyor. ABD Başkanı Trump’tan, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanacağına yönelik açıklamanın ardından ons altın 3.333 dolara kadar geriledi ve 2 haftanın dibini gördü. İsviçreli UBS, altının gücünün jeopolitik olaylara karşı koruma rolünden değil, portföy çeşitlendirme işlevinden kaynaklanacağını belirterek; ons için 3.800 dolarlık hedef fiyatını korumaya devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail ve İran arasında 13 Haziran’da başlayan hava savaşında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 'tam ve eksiksiz ateşkes' sağlandığını ve savaşın sona ereceğini duyurdu. Önce İran'ın ateşkesi başlatacağını belirten Trump, ardından 12. saatte de İsrail'in buna uyacağını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Henüz İran ve İsrail tarafından ateşkes ile ilgili “onay” gelmemesine rağmen, Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalar tepki vermeye başladı.

Dünkü işlemlerde 3.393 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı bugün en düşük 3.333 doları gördü. Sabah saatlerinde onsta işlemler 3.353 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. TSİ 06:45 itibarıyla onsta günlük değer kaybı %0,45 olarak gerçekleşiyor.

Piyasalarda jeopolitik risk priminin düşmesi ve güvenli liman talebinin gerilemesiyle birlikte altın fiyatları da geri çekildi.

24 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 24 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.275 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.278 – 4.333 TL alım ve satım aralığında seyrederken, sabah saatlerinde çeyrek altın 7.068 TL’den satılıyor.

Altın fiyatları İsrail-İran çatışmaları devam ederken de yükseliş sergilemezken, analistler, olayların bölge içinde sınırlı kalması ve büyümemesi nedeniyle, güvenli liman talebinin sınırlı kaldığını belirtiyor.

İlgili Haber Petrol fiyatlarında sert düşüş! Yeniden 70 doların altını gördü

UBS’TEN ALTIN TAHMİNİ

Bu arada İsviçreli UBS, altının gücünün, jeopolitik olaylara karşı bir koruma rolünden değil portföy çeşitlendirme işlevinden kaynaklanacağını belirterek, ons için 3.800 dolarlık hedef fiyatını korumaya devam etti.

UBS analistleri, Dünya Altın Konseyinin son anketine de atıfta bulunarak, uzun vadede özellikle merkez bankalarının talebinin ve yatırımcı girişlerinin, altını, dolar karşısında likit ve tarafsız bir değer deposu olarak öne çıkabileceğini savundu.