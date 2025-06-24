Petrol fiyatlarında sert düşüş! Yeniden 70 doların altını gördü

Orta Doğu’da yaşanan krizle birlikte haziranda hızlı yükselen ve dün 80 dolara dayanan petrol fiyatları, sert düşüşle yeniden 70 doların altına sarktı. İran’dan Katar’daki ABD üssüne ‘sınırlı’ misilleme, ABD Başkanı Trump’tan gelen ‘ateşkes’ açıklaması ve Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceğine yönelik endişelerin zayıflaması, petrolde de tansiyonu düşürdü. Dikkatler Tahran ve Tel Aviv’e çevrilirken, petrolde 72 dolar seviyesi ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail-İran gerilimiyle küresel piyasalarda yaşanan olağanüstü hareketlilik devam ediyor. Hafta sonu ABD’nin de İran’daki nükleer hedefleri vurmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün 80 dolara dayanmış ve son 5 ayın zirvesini görmüştü. Ardından fiyatlar sert düşüşle, bugün yeniden 70 doların altına geriledi.

YENİDEN 70 DOLARIN ALTINDA

Dünkü işlemlerde %-8,86 gerileyerek 70,33 dolardan kapanış yapan petrol fiyatındaki gerileme bugün de devam ediyor. 24 Haziran 2025 Brent petrol fiyatı en düşük 68,20 doları gördü. Sabah saatlerinde işlemler 69,80 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Petrolde bugünkü değer kaybı ise ilk işlemlerde (TSİ 05:15 itibarıyla) %-0,80 civarında gerçekleşiyor.

İRAN’DAN “SINIRLI” MİSİLLEME

Piyasalar, İran’ın ABD saldırısına karşı nasıl bir misilleme yapacağını beklerken, dün Tahran yönetimi, Katar’ın başkenti Doha’daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi. Bu saldırının zayıf kalması, önceden haber verilmesi ve herhangi bir kaybın yaşanmaması, bölgede tansiyonu da düşürdü.

TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump’tan gelen “iki ülke arasında ateşkes sağlandığına” yönelik açıklamalar da petrol fiyatları üzerindeki risk primini hızlıca düşürdü. Her iki ülkeden henüz ateşkese resmi onay gelmese de piyasalar, Trump’ın açıklamalarının ardından olumlu senaryoları hemen fiyatlamaya başladı.

HÜRMÜZ ENDİŞELERİ DE ZAYIFLADI

Bu arada son gelişmelerle birlikte petrol piyasası, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma” yönünde öne çıkan en kötü senaryodan da kurtulmuş gibi görünüyor. Günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün taşındığı Hürmüz Boğazı, dünyadaki toplam ticaretin de %20’sine ev sahipliği yapıyor.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Piyasalar şimdi, İsrail ve İran tarafından gelecek açıklamaları ve eylemleri izlemeye aldı. Bölgeden yer yer çatışma haberleri de gelmeye devam ederken; analistler, petrolde sert düşüşün tepkisinin yaşanabileceğini ve 200 günlük ortalamaya da işaret eden 72,00 dolar seviyesinin kritik direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.