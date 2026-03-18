Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, kırmızı ışık ihlalinin yol açabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Tofaş marka bir otomobil, kavşakta trafik ışıklarına uymayarak kırmızı ışıkta geçti ve o sırada yasal olarak kavşağa giriş yapan başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin durmayarak kavşağa girdiği ve diğer araca çarptığı anlar net bir şekilde kaydedildi. Polis ekipleri, kazanın ardından bölgede inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

