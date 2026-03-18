Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2026 takvimi açıklandı. Sınav tarihi, başvuru süreci ve ÖSYM tarafından paylaşılan örnek sorular adayların gündeminde yer alıyor.

AGS 2026 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak soruları öğretmen adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte sınav tarihi, başvuru günleri ve sınav detayları netlik kazandı.

AGS 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 yılında 12 Temmuz tarihinde uygulanacak. Öğretmen adaylarının katılacağı bu sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile aynı gün içinde iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınav kapsamında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 110 dakika olacak. AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkarken, sınavın içeriği ve yapısı önceki yıl ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

AGS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 AGS başvuruları 8 Mayıs ile 20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi. Adayların başvurularını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Başvuru sürecinde adayların sınav ücretini yatırmaları ve başvuru bilgilerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Özellikle geç başvuru gününde yapılan işlemlerde ek ücret uygulanabileceği unutulmamalı.

