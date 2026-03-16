Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarının ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi 14-15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen AÖL sınavının soruları ve cevap anahtarları bu ay içerisinde paylaşılacak. Peki, AÖL 2.dönem soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrencilerin gündeminde AÖL sınav sonuç tarihi var. Alacakları notları tahmin etmek isteyen öğrenciler, AÖL soru kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor. "Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınav Duyurusu" ile soru kitapçıkları için tarih verildi.

AÖL SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde https://www.meb.gov.tr , https://odsgm.meb.gov.tr, ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.



Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



