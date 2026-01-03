ABD hava saldırısı mı düzenledi? Venezuela’nın başkentinde patlama sesleri yükseldi!
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta art arda güçlü patlama sesleri duyuldu. İddiaya göre ABD Hava Kuvvetleri, Venezuela’nın başkenti Caracas'ı vurdu.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ABD’nin hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Kentte art arda patlama sesleri duyulurken, birden ABD’ye ait CH-47 Chinook tipi askeri helikopterlerin uçuş yaptığı bildirildi.
Bölgede tansiyon zirve yaptı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’nın başkenti Caracas’ın bombalandığını açıkladı. Petro, saldırıların füze atışlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.
"TÜM DÜNYAYA UYARI!"
Petro, “Şu anda Caracas’ı bombalıyorlar. Tüm dünyaya uyarı, Venezuela’ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar” ifadelerini kullandı. Kolombiya lideri, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler’in derhal toplanması gerektiğini söyledi.
TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ
CNN ve CBS News’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump’a Venezuela’ya yönelik saldırılarla ilgili kapsamlı bilgi verildi. Beyaz Saray’da Trump’a askeri gelişmeler ve sahadaki son durumun iletildiği kaydedildi.
SKY NEWS: ABD, MADURO’YU DEVİRMEYE ÇALIŞIYOR
Sky News, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmeye yönelik adımlar attığını ve muhalefete destek verdiğini aktardı. Haberde, Washington’un Caracas yönetimine karşı siyasi ve askeri baskıyı artırdığı iddia edildi.
Başkent Caracas’ta, Miraflores Başkanlık Sarayı çevresindeki sokaklarda Venezuelalı zırhlı araçların konuşlandırıldığı görüldü.
HANGİ BÖLGELER VURULUYOR?
Sky News'in aktardığına göre, Venezuela Savunma Bakanı’na ait evin ve başkent Caracas’taki bir limanın bombardımanla vurulduğu iddia edildi. Saldırılara ilişkin Venezuela makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Caracas’ta yaşanan patlamaların ardından dikkat çeken bir adım attı. FAA, 3 Ocak saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’ye ait sivil ve askeri uçakların tüm irtifalarda Venezuela hava sahasında uçmasını yasaklayan bir NOTAM yayımladı.
Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, hava saldırısı olduğu iddia edilen hareketlilikte Fort Tiuna ve La Carlota Hava Üssü’nün de aralarında bulunduğu bazı askeri ve altyapı tesislerinin hedef alındığı öne sürülüyor.
Başkent Caracas’ta kaydedilen görüntülerde, Venezuelalı vatandaşların “Deniz piyadeleri, deniz piyadeleri, deniz piyadeleri geldi!” diye bağırdığı duyuldu.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm transponderleri devre dışı bırakıldı.
ABD askeri uçaklarının hiçbirinin uçuşu artık platformda görünmüyor.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Reuters kaynaklı bilgiye göre, Caracas’ın güneyinde, büyük bir askeri üs yakınlarında patlamalar bildirildikten sonra elektrik kesintisi yaşandı.
Fox News’te konuşan bir uzman, doğrulanmamış bilgilere dayandırarak ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesinin yalnızca bölgesel değil, Hizbullah ve İran’ın yanı sıra Rusya ve Çin’e karşı ulusal güvenlik hedefleri kapsamında değerlendirildiğini söyledi.
TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna açık olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir tesisin vurulduğunu duyurmuştu.
Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen teknelere yönelik saldırılara değinen Trump, “Okudunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk” ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıntılar geliyor....