Türkiye Gazetesi
Türk sinema tarihinde bir ilk! Devrim Erbil’in hayatı vizyona geliyor
“İstanbul ressamı” olarak anılan Devrim Erbil’in hayatını konu alan “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki” filmi gala ile tanıtıldı. Türk sinemasında kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olan yapım, mayısta vizyona girecek.
“İstanbul ressamı” olarak anılan sanatçı Devrim Erbil’in hayatı film oldu. Durmuş Akbulut’un yazıp yönettiği, SM Sanat’ın katkılarıyla hayata geçirilen “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki” adlı eser önceki gün galayla tanıtıldı.
İLK YERLİ RESSAM FİLMİ
Türk sinema tarihinde kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyan yapım, Erbil’in çocukluk ve gençlik yıllarından izler taşıyan yarı biyografi k bir anlatı sunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
KÜLTÜR - SANAT
Halil Paşa’nın mirası Pera’ya taşınıyor! Arşiv belgeleri de ziyarete açılacak
Balıkesir’den İstanbul’a uzanan hikâyesiyle sanatçının ilham kaynaklarına odaklanan eser, mayıs ayında vizyona girecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR