“İstanbul ressamı” olarak anılan sanatçı Devrim Erbil’in hayatı film oldu. Durmuş Akbulut’un yazıp yönettiği, SM Sanat’ın katkılarıyla hayata geçirilen “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki” adlı eser önceki gün galayla tanıtıldı.

İLK YERLİ RESSAM FİLMİ

Türk sinema tarihinde kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyan yapım, Erbil’in çocukluk ve gençlik yıllarından izler taşıyan yarı biyografi k bir anlatı sunuyor.

Balıkesir’den İstanbul’a uzanan hikâyesiyle sanatçının ilham kaynaklarına odaklanan eser, mayıs ayında vizyona girecek.

