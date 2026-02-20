Osmanlı Devleti’nden yeni devre uzanan safhada resim sanatının kilit isimlerinden olan Halil Paşa’nın hayatı ve sanatsal üretimi Pera Müzesinde gözler önüne serilecek.

5 Mart’ta müzede açılacak “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” başlıklı sergi, ziyaretçileri çok katmanlı bir görsel ve tarihî anlatıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Dr. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, Halil Paşa’nın farklı coğrafyalarda şekillenen üretimlerini bir araya getirecek.

ARŞİV BELGELERİ DE ZİYARETE AÇILACAK

Sanat eserlerinin yanı sıra arşiv belgeleri, basında yer alan haberler, mektuplar, fotoğraflar ve desen defterleri de ziyaretçiyle buluşacak.

