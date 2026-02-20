ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme’nin tarifelerle ilgili kararını beklediğini belirterek, çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı vergilere bağladı. Ulusal güvenlik gerekçesiyle diğer ülkelere tarife koyma yetkisi olduğunu savundu.

Trump, Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi'nin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelere bağlayan Trump, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, üretimin yeniden arttığını ve işlerin canlandığını anlattı.

"TARİFELER OLMASA SIKINTIDA OLURDUK"

Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." dedi.

Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.

"BİZİ SOYANLARA TARİFE KOYMA HAKKIM VAR"

Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var." ifadesini kullandı.

