Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, kadrosunu iki yeni isimle güçlendiriyor. Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan, anne-kız rolleriyle dizinin 121. bölümünde hikayeye dahil olarak dengeleri değiştirecek.

Reytinglerde üst sıralarda yer alan ve ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 9 Ocak Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Başarılı yapım, her sezon olduğu gibi hikayesini taze tutmak adına kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu dizinin 121. bölümünde izleyicileri yeni sürprizler bekliyor. Bu kapsamda diziye iki yeni oyuncu daha dahil oluyor.

ÇAĞLA NAZ KARGI VE AYLİN KILIÇARSLAN KADRODA

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Çağla Naz Kargı ve deneyimli oyuncu Aylin Kılıçarslan, “Kızılcık Şerbeti”nin güçlü oyuncu kadrosuna katılarak hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Aylin Kılıçarslan

Çağla Naz Kargı, dizide “Kübra” karakterine hayat verecek. Aylin Kılıçarslan ise Kübra’nın annesi Neriman karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Neriman, dizinin önemli karakterlerinden Salkım’ın (Özge Borak) yakın arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak.

Çağla Naz Kargı

Yeni karakterlerin gelişiyle Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki bölümlerinde tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası