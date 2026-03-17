Traktörü 2005 yılında çalınmıştı! 21 yıl sonra kavuştu
Muğla’nın Yatağan ilçesinde 21 yıl önce çalınan traktör, 21 yıl sonra Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yıllar sonra teslim edilen traktörün sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Muğla'da Yatağan Elmacılar Mahallesi’nde Yusuf Koca’ya ait traktör 2005 yılında hırsızlar tarafından çalındı. O dönem yapılan çalışmalarda traktör bulunamadı. 21 yıl aranın ardından sevindiren haber ise Van’ın Edremit ilçesinden geldi.
DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU
Edremit’te görev yapan Atlı Jandarma Timi devriye sırasında tarladaki bir traktörün plakasını sorguladı. Yapılan sorgulamada plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Motor ve şasi numarası üzerinde yapılan incelemede aracın çalıntı araç olduğu belirlenerek sahibine ulaşıldı.
TRAKTÖR TESLİM EDİLDİ
Traktörün Muğla’nın Yatağan ilçesi Elmacılar Mahallesi’nde 76 yaşındaki Yusuf Koca’ya ait olduğu belirlenerek kendisine haber verildi. Yusuf Koca’nın torunu İsmail Küçük, Van’a giderek traktörü jandarma ekiplerinden teslim aldı. 21 yıl sonra bulunan traktörüne kavuşan ve adeta bayram hediyesi alan Yusuf Koca jandarma ekiplerine teşekkür etti.