Su zannederek asit içti, hayatını kaybetti
Bursa'da evindeki şişeden su zannederek asit içen 54 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da Ahmet İnanç, evinde asidi yanlışlıkla su sanarak içmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- Ahmet İnanç (54), evinde asidi yanlışlıkla su sanarak içti.
- Fenalaşan İnanç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Orhangazi Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İnanç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
