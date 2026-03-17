Bursa'da evindeki şişeden su zannederek asit içen 54 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

