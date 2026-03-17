Afganistan’da uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren hastaneye düzenlenen hava saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti. Pakistanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "hastane değil terör altyapıları hedef alındı" ifadesi kullanıldı.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi’ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verdi.

Saldırıda hastanenin büyük kısmının tahrip olduğunu belirten Fitrat, "şu ana kadar ölü sayısının 400'e ulaştığını, yaklaşık 250 kişinin yaralandığını" belirtti.

PAKİSTAN HASTANENİN VURULDUĞUNU REDDETTİ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kabil ve Nangarhar'daki saldırılarda, "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirdi.

"HEDEFLERE ULAŞANA KADAR SÜRECEK"

Tarar, Kabil'de iki konumdaki teknik destek altyapısı ve mühimmat depolama tesisinin yok edildiğini belirterek "Saldırılar sonrası gözle görünen ikinci patlamalar, büyük mühimmat deposunun varlığına açıkça işaret ediyor." ifadesini kullandı. Afganistan'a yönelik operasyonların, "istenen hedeflere ulaşılana kadar süreceğini" kaydeden Tarar, Afganistan yönetiminin "asılsız iddialarda bulunduğunu" kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki teyit hesabından dün yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" belirtilmiş, Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid'in hastanenin vurulduğuna ilişkin açıklaması reddedilmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" ifade edilmişti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

