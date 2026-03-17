ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ve Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği füze saldırısından oğlu Mücteba Hamaney'in kıl payı kurtulduğu öne sürüldü. Oğul Hamaney'in saldırı esnasında binanın bahçesine çıktığı için sadece bacağından yaralandığı iddia edildi.

İNGİLİZ BASINI YAZDI: MÜCTEBA HAMANEY SON ANDA KURTULDU

İngiliz basınından The Telegraph’ın ulaştığı sızdırılmış bir ses kaydına göre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği füze saldırısından son anda kurtuldu. Söz konusu kaydın, eski dini lider Ali Hamaney’in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini’nin 12 Mart’ta Tahran’da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmasına ait olduğu öne sürüldü.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE BAHÇEYE ÇIKMIŞ

Hosseini’nin aktardığına göre, 28 Şubat sabahı gerçekleşen saldırıdan sadece dakikalar önce bahçeye çıkan Mücteba Hamaney, füzelerin eve isabet ettiği sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı. Hosseini, “Allah onu korudu. Saldırıdan hemen önce Mücteba’nın bahçeye çıkmasını gerektiren bir durum oluştu ve füze o sırada isabet etti” ifadelerini kullandı.

Sızdırılan kayıtta, saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı ve patlamaların son derece şiddetli olduğu belirtildi. Ayrıca Ali Hamaney’in askeri bürosunun başındaki Muhammed Şirazi’nin cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak doku kalıntılarından tespit edilebildiği ifade edildi.

