İngiliz basını ses kaydına ulaştı: Hamaney'in öldüğü saldırıdan oğlu böyle kurtulmuş
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ve Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği füze saldırısından oğlu Mücteba Hamaney'in kıl payı kurtulduğu öne sürüldü. Oğul Hamaney'in saldırı esnasında binanın bahçesine çıktığı için sadece bacağından yaralandığı iddia edildi.
İngiliz basınına sızdırılan bir ses kaydına göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında dini lider Ali Hamaney hayatını kaybederken, oğlu Mücteba Hamaney saldırıdan dakikalar önce bahçeye çıktığı için kurtuldu.
- İngiliz basını The Telegraph'a ulaşan sızdırılmış ses kaydına göre, Mücteba Hamaney saldırıdan son anda kurtuldu.
- Ses kaydının, Ali Hamaney'in ofisinde protokol sorumlusu Mazaher Hosseini'nin üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı bir toplantıdaki konuşmasına ait olduğu öne sürülüyor.
- Hosseini, Mücteba Hamaney'in 28 Şubat sabahı gerçekleşen saldırıdan dakikalar önce bahçeye çıktığı için hayatta kaldığını belirtti.
- Saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi hedef aldığı ve patlamaların şiddetli olduğu kaydedildi.
- Ali Hamaney'in askeri bürosunun başındaki Muhammed Şirazi'nin cesedinin parçalandığı ve kimliğinin doku kalıntılarından tespit edildiği ifade edildi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney füze saldırısında hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıdan oğlu Mücteba Hamaney'in son anda kurtulduğu iddia edildi.
İNGİLİZ BASINI YAZDI: MÜCTEBA HAMANEY SON ANDA KURTULDU
İngiliz basınından The Telegraph’ın ulaştığı sızdırılmış bir ses kaydına göre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği füze saldırısından son anda kurtuldu. Söz konusu kaydın, eski dini lider Ali Hamaney’in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini’nin 12 Mart’ta Tahran’da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmasına ait olduğu öne sürüldü.
SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE BAHÇEYE ÇIKMIŞ
Hosseini’nin aktardığına göre, 28 Şubat sabahı gerçekleşen saldırıdan sadece dakikalar önce bahçeye çıkan Mücteba Hamaney, füzelerin eve isabet ettiği sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı. Hosseini, “Allah onu korudu. Saldırıdan hemen önce Mücteba’nın bahçeye çıkmasını gerektiren bir durum oluştu ve füze o sırada isabet etti” ifadelerini kullandı.
Sızdırılan kayıtta, saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı ve patlamaların son derece şiddetli olduğu belirtildi. Ayrıca Ali Hamaney’in askeri bürosunun başındaki Muhammed Şirazi’nin cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak doku kalıntılarından tespit edilebildiği ifade edildi.