Settar Tanrıöğen’den çarpıcı itiraf! "Kanayan beynimle sete gittim"
Kızılcık Şerbeti dizisinde “Apo” karakterini üstlenen oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından apar topar ameliyata alınmış ve diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen’in dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan deneyimli oyuncu, yaşadığı sağlık sürecini aylar sonra ilk kez Ceyda Düvenci’ye anlattı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle arka arkaya ameliyatlar geçiren Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, geçirdiği beyin kanamasına rağmen çalışmaya devam ettiğini söyledi.
NASIL BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI
Çekimlerin aksamaması için sahnelerini tamamladığını belirten Tanrıöğen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“AYNI GÜN İKİ KEZ AMELİYATA ALDILAR”
İlk muayenede durumunun tam olarak anlaşılamadığını belirten Tanrıöğen, “Doktor, 'Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir' dedi. Anlamadı benim beyin kanaması geçirdiğimi. Aynı gün beni iki kez ameliyat aldılar” dedi.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun bir tedavi ve iyileşme süreci yaşayan Settar Tanrıöğen, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve süreci atlattığını dile getirdi.