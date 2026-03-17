Milyonlarca öğrenci ve veli 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvime göre yaz tatili için geri sayım başladı. ''Okullar ne zaman tatil olacak, 2026 yaz tatili ne zaman?'' merak edilirken eğitim yılının bitiş tarihi ve karne günü netleşirken, dönem içindeki tüm tatil süreçleri de duyuruldu.

Yeni eğitim dönemine öğretmenler 1 Eylül 2025 tarihinde başlarken, öğrenciler için ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalmıştı. Eğitim sürecine ilk kez adım atan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum programına alınmıştı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak, 2026 yaz tatili ne zaman?



Okullar ne zaman tatil olacak? 2026 yaz tatili karne günü için geri sayım!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Aynı gün eğitim öğretim yılı tamamlanarak yaz tatili başlayacak.

