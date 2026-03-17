MEB'den liselilere özel "ara tatil rehberi": Ailenizle bayramlaşın onlarla vakit geçirin
Lise öğrencilerinin ara tatil dönemini kültürel değerlerle iç içe yaşamaları maksadıyla ramazan temalı rehber kitap hazırlandı. ‘Ara Tatil Rehberi’nde öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerinin ara tatili verimli ve kültürel değerlerle geçirmesi amacıyla Ramazan ayına özel içerikler içeren bir “Ara Tatil Rehberi” hazırladı.
Ramazan ayına denk gelen eğitim arası dolayısıyla özel içerikler oluşturuldu. Hazırlanan kitap, öğrencilerin bu sürede hem dinlenmelerine hem de farklı disiplinler aracılığıyla medeniyet değerlerini keşfetmelerine imkân tanıyor. Liseli gençlerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan rehber kitapta, Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekâya kadar pek çok farklı branşta hazırlanmış özgün yazılar ve etkinlikler yer alıyor.
BAYRAMLAŞMA, DAYANIŞMA...
Rehberde, ramazan ayının ruhuna uygun olarak bayramlaşma, dayanışma ve hoşgörü temaları işleniyor. Diğer paragraflarda, öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor.
Ayrıca kılavuzda yer alan metinlerle verilen örnekler, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri günlük hayat ve kültürel mirasla harmanlamalarına yardımcı oluyor.
Öğrenci, veli ve öğretmenlerin doğrudan ulaşabileceği şekilde tasarlanan rehber kitap, “OGM Materyal” platformu üzerinden dijital olarak erişime açıldı.