Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Saim Gürel, 2026 yılının ilk gününde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü zorlu hava koşullarına aldırış etmeden denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü sahilde önce kar kütlelerinin üzerine yatarak vücudunu soğuğa alıştıran Gürel, ardından Karadeniz'in serin sularına atlayarak dakikalarca kulaç attı. Arkadaşlarının kalın kışlık kıyafetlerle kıyıdan takip ettiği ve o anları kayıt altına aldığı Gürel, her yıl geleneksel hale getirdiği bu eylemiyle yeni yüzme sezonunu kar altında açmış oldu. Geçen kış da benzer görüntülerle gündeme gelen vatandaş, soğuk suyun kendisini zinde tuttuğunu belirterek Ocak ayında denize girmenin keyfini çıkardı.

