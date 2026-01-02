Angelina Jolie Mısır’ın El-Aris Havalimanı’na inerek Rafah sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler mülteciler özel elçisi Angelina Jolie, 2 Ocak’ta Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Angelina Jolie Gazze sınırında! Acil yardım şart

Ziyarette Jolie’ye, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin yanı sıra Kuzey Sina Valisi Halid Macaver ve eski Göç Bakanı Nebile Mekrem dahil Mısırlı yetkililer eşlik etti.

Ünlü oyuncu Gazze Şeridi’ndeki ağır insani koşulları yerinde inceleyerek acil yardım ihtiyacına dikkat çekerek, Gazze’de çok sayıda insanın ağır koşullar altında hayatlarını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

İnsani yardım akışının hızlandırılması gerektiğine işaret eden Jolie, yaşanan krizin derinleştiğini açıkladı.

Angelina Jolie Gazze sınırında!

"REFAH KAPISI MISIR TARAFINDA AÇIK"

Kuzey Sina Valisi Halid Macaver, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafının açık olduğunu ve yaralı ile hasta Filistinlilerin Mısır’daki hastanelerde tedavi edilmesi için hazır olduklarını söyledi. Geçişin 7 Ocak 2023’ten bu yana Mısır tarafında kapalı olmadığı, diğer tarafta ise İsrail tarafından kapatıldığı aktarıldı.

GAZZE’DE BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından Gazze’de 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin kişi yaralandı. Gazze’nin savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan 2 milyona yakın Filistinli evlerinden edildi.

