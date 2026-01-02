Artvin'in Ardanuç ilçesi ve Van'ın Çatak ilçesinde can alan çığ felaketleri sonrası AFAD'dan yeni bir uyarı geldi. AFAD'ın açıklamasına göre aralarında Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van'ın da yer aldığı 28 ilde çığ riskinin kritik seviyede olduğu vurgulandı. Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. İşte haberin detayları ve çığ uyarısı yapılan iller...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

RİSK KRİTİK SEVİYEDE

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

28 İL İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Hakkari'de yoğun kar nedeniyle halı sahaların çatıları çöktü

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

ARTVİN VE VAN'DA ÇIĞ CAN ALMIŞTI

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Artvin'in Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü. Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

Van'ın Çatak ilçesinde ise önceki gün bir evin üzerine çığ düşmüştü. Bahçede çığ altında kalan kadın, yaralı şekilde sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan Çatak ilçesine son 36 saat içinde 6 çığ düşmüştü.

Artvin ve Van'daki can kayıplarının yanı sıra birçok ilde, başta kara yolu olmak üzere araçların ve evlerin üzerine çığ düşmüştü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle çok sayıda kişi kurtarılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası