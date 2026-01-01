Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ düşmüş ve 3 çoban karlar altında kalmıştı. Bir çobanın cansız bedenine ulaşılırken, kalan 2 çobanı arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını bildirdi.

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu söyledi. Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını belirterek, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARININ AĞIRLAŞMASI BEKLENİYOR

Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidimiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar." dedi.

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını devam ettiriyor.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkiinde çığ düşmüştü. Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, bir çobanın cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşılmıştı.

