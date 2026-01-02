Karadeniz'de 353 kiloluk dev orkinos yakalandı: Kilosu 400 TL'den satılacak
Karadeniz’de avlanan ve Samsun’un Atakum ilçesinde bir balık tezgâhında sergilenen 353 kilo ağırlığında 2,5 metre uzunluğundaki dev orkinos, görenleri hayrete düşürdü. Balığın kilosu 400 TL'den parça parça satılacağı öğrenildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos, Samsun'a getirildi. Atakum ilçesindeki balık tezgahına indirilen dev balık, 8 balıkçının yardımıyla forklift kullanılarak zorlukla tezgaha yerleştirildi. Dev balığı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.
KİLOSU 400 TL
Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kilogramı 400 TL'den satışa sunulan orkinosun parça parça satılacağı öğrenildi.
"PARÇA PARÇA SATACAĞIZ"
Balıkçı Emir Kaan Tunçer ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Palamudun dedeleri diye tabir edilen bir balıktır. Buraya indirmesi de çok zor oldu, forklift aracı ile indirdik. Samsun halkına sergiliyoruz. Şu anda Samsun'da bu balıktan sadece bir tane var. Omega 3 bakımından çok faydalı bir balık. Parça parça satacağız. Dükkanımız anayol üzerinde olduğu için sürücüler balığa bakarken kazaya karıştıklarını söylüyor. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor. Bu balığı yakalaması ve tutması gerçekten çok zor bir iş. Samsun'a ilk defa böyle bir balık geldi."