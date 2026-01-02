Kaydet

Antalya'da yaşayan Osman Vesek, bir yaşındaki kızının vücudundaki morluklardan şüphelenince evin oturma odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera kayıtlarını izleyen baba, Fas uyruklu eşi İmane Moti'nin savunmasız bebeğe uyguladığı akılalmaz şiddetle karşılaştı. Görüntülerde annenin, küçük çocuğu defalarca tokatladığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı sarsıcı anlar yer aldı. Şiddet eylemlerinin hemen ardından annenin hiçbir şey yaşanmamış gibi aynanın karşısına geçip makyaj yapmaya ve krem sürmeye devam etmesi ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Elindeki video kayıtlarıyla Antalya Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan acılı baba, eşi hakkında ivedilikle uzaklaştırma ve çocuğu için koruma kararı verilmesini talep etti. Bebeğin henüz 4 aylıkken de benzer bir saldırıya maruz kaldığını ancak o dönem delil yetersizliği nedeniyle sonuç alamadıklarını belirten Vesek, boşanma davası açacağını duyurdu. Küçük çocuğun şu an babaannesinin yanında ve güvende olduğu öğrenilirken, emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı adli süreç titizlikle sürdürülüyor.

