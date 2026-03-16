Son dakika deprem haberi... Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.03'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'de merkez üssü Buldan ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Buldan ilçesi merkezli 3,9'luk korkutan deprem, Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Uşak'ta da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de, Buldan merkezli depremin büyüklüğünü, 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası