İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı başlattıklarını duyurdu. Ordu, harekatın 'sınırlı ve hedef odaklı' olacağını açıkladı.

İsrail ordusu, kuzey sınırındaki ileri savunma hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kilit noktalarını hedef alan sınırlı ancak yoğun kara operasyonları başlattı.

Harekatın 'sınırlı ve hedef odaklı' olacağını bildiren İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu operasyon, tehditleri ortadan kaldırmayı ve kuzey İsrail'deki sakinler için ek bir güvenlik katmanı oluşturmayı amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

