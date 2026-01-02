Bazıları tek lokmada, bazıları 20 dakikada öldürüyor! Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri belli oldu
Masum görünen yiyeceklerin bazıları, tek lokmayla hayati riske dönüşebiliyor. Kan istiridyesi, Ejderhanın Nefesi gibi ürkütücü isimler tehlikeyi ele verse de, elma çekirdeği, patates ve badem gibi her gün tüketilen gıdaların da ölümcül sonuçlara yol açabildiği çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
Yanlış hazırlandığında siyanür salan kök bitkileri, hatalı işlendiğinde felce neden olabilen balıklar, çiğ tüketildiğinde ölüme sürükleyen lezzetler… Türkiye ve komşu ülkelerde de görülen bu riskli gıdalar, sofralardaki görünmez tehdidi ortaya çıkarıyor.
İşte dünyada tüketilen en ölümcül yiyecek ve içecekler… En tehlikelisinden daha az riskli olana doğru sıralanan bu liste, okuyanları şaşkına çevirecek.
1. FUGU (KİRPİ BALIĞI) – JAPONYA, AKDENİZ
Japon mutfağının ünlü lezzeti fugu, tetrodotoksin adlı son derece güçlü bir zehir içeriyor. Yanlış hazırlanması felç ve boğulmaya yol açabiliyor. Akdeniz’de görülen gümüş çizgili blaasop türü, Türkiye kıyılarında da vakalara neden oldu.
2. YABANİ MANTARLAR – TÜRKİYE DAHİL
Doğadan toplanan bazı mantarlar tek lokmada öldürebiliyor. Özellikle “ölüm şapkası” olarak bilinen tür, Türkiye’de de her yıl zehirlenme vakalarına yol açıyor.
3. SANNAKJİ – GÜNEY KORE
Canlıya yakın servis edilen küçük ahtapot parçaları, boğazda vantuzlarıyla tutunarak boğulmaya neden olabiliyor. Her yıl ölüm vakaları yaşanıyor.
4. OLGUNLAŞMAMIŞ ACKEE – KARAYİPLER
Ham halde tüketildiğinde kan şekerini hızla düşürüyor. Komaya ve ölüme kadar gidebilen sonuçlar doğurabiliyor. ABD’de ithalatı yasak.
5. ÇİĞ MANYOK – AFRİKA, ASYA
Yanlış hazırlanırsa vücutta siyanüre dönüşen maddeler içeriyor. Özellikle çocuklar için ölümcül olabiliyor.
6. EJDERHANIN NEFESİ BİBERİ
Dünyanın en acı biberlerinden biri. Aşırı kapsaisin nedeniyle anafilaktik şok, solunum sıkıntısı ve nadiren ölüm riski taşıyor.
7. HÁKARL – İZLANDA
Fermente edilmeden tüketildiğinde zehirli olan Grönland köpekbalığı eti. Yanlış hazırlık ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.
8. KAN İSTİRİDYESİ – ASYA
Kirli sularda yaşadığı için hepatit A, tifo ve dizanteri riski taşıyor. Çin’de büyük salgınlara neden oldu, bazı ülkelerde yasaklandı.
9. ACI BADEM – AVRUPA, ORTA DOĞU
Çiğ haldeyken siyanüre dönüşen bileşikler içeriyor. Bir avuç dolusu ciddi zehirlenmeye yol açabiliyor.
10. YEŞİL PATATES – TÜRKİYE DAHİL
Işığa maruz kalan patateslerde oluşan glikoalkaloidler mide bulantısı, sinir sistemi bozukluğu ve nadiren hayati risk oluşturabiliyor.
11- SİMİT
Türkiye’de günün her saati tüketilen simit de bu listede yer alıyor. Özellikle közde pişirilen, fazla kızaran ya da yanan simitler sağlık açısından risk taşıyabiliyor. Yanmış gıdalarda ortaya çıkan akrilamid adlı kimyasalın kanser riskiyle ilişkilendirildiği biliniyor. Dışı kömürleşmiş, rengi koyulaşmış simitlerin tüketimi bu nedenle tehlike oluşturabiliyor.
TÜRKİYE’DE DİKKAT ÇEKEN RİSKLER
Türkiye’de özellikle kirpi balığı, yabani mantar, yeşil patates ve acı badem kaynaklı zehirlenmeler sağlık kayıtlarına sıkça yansıyor. Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen ve yanlış hazırlanmış gıdalardan uzak durulması çağrısı yapıyor.