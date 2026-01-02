Masum görünen yiyeceklerin bazıları, tek lokmayla hayati riske dönüşebiliyor. Kan istiridyesi, Ejderhanın Nefesi gibi ürkütücü isimler tehlikeyi ele verse de, elma çekirdeği, patates ve badem gibi her gün tüketilen gıdaların da ölümcül sonuçlara yol açabildiği çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Yanlış hazırlandığında siyanür salan kök bitkileri, hatalı işlendiğinde felce neden olabilen balıklar, çiğ tüketildiğinde ölüme sürükleyen lezzetler… Türkiye ve komşu ülkelerde de görülen bu riskli gıdalar, sofralardaki görünmez tehdidi ortaya çıkarıyor.

İşte dünyada tüketilen en ölümcül yiyecek ve içecekler… En tehlikelisinden daha az riskli olana doğru sıralanan bu liste, okuyanları şaşkına çevirecek.