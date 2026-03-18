2026-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DİB-MBSTS sınav yerleri sorgulama)
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, 2026-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) yerlerine ilişkin beklenen duyuru geldi. 29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DİB-MBSTS oturumuna katılacak adayların sınav giriş belgesini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.
ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada;
"29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2026-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 18 Mart 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.