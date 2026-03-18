Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunan iki patenli genç, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan kilometrelerce hızla ilerleyen araca tutunarak yol alan gençlerin bu sorumsuz davranışı, çevredeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafikteki diğer araçların arasından tehlikeli bir şekilde süzülerek ilerleyen ve adeta facia ile oyun oynayan gençlerin o anları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler, trafikteki denetimsizliğin ve gençlerin aldığı risklerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

