Engelli bireylere sağlanan ÖTV muafiyetinde bir güncelleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ÖTV muafiyetinde üst limit ciddi oranda artırıldı. Bu artış, sıfır araç almayı planlayan engelli vatandaşlar için yeni seçeneklerin önünü açtı.

LİMİT 584 BİN TL ARTTI Engelli araçlara uygulanan ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, bu tutara kadar ÖTV'siz araç satın alabilecek.

MTV'DEN DE MUAF Engelli araçlarını birinci derece yakınlar da kullanabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar, motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) de muaf tutuluyor. Engelli vatandaşlar her yıl ödenen MTV'yi ödemiyor.



YÜZDE 40 YERLİLİK VE 10 YIL SATAMAMA ŞARTI Aralık 2024'te engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı için yeni kurallar getirilmişti. Söz konusu araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar için 5 yıl boyunca satamama kuralı 10 yıla çıkarıldı.

HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR? Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller şöyle: Togg T10X

Togg T10F

Fiat Egea Ailesi

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota C-HR

Toyota Corolla

