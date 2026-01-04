ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın ardından Grönland'ı da tehdit etmesine Grönland'dan sert tepki geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'a "Kesinlikle saçma" sözleri ile tepki gösterdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "mutlaka" ihtiyacı olduğuna dair açıklamalarının ardından, ABD'yi "tarihi müttefikini tehdit etmeyi bırakmaya" çağırdı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

TRUMP'A "SAÇMA" TEPKİSİ

AFP'nin haberine göre; Danimarka lideri, Trump'ın ABD'nin Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ilhak etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını yinelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu ABD'ye çok açık bir şekilde söylemeliyim: ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesi gerektiği iddiası kesinlikle saçma" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası