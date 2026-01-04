Danimarka'dan Trump'a Grönland tepkisi: Kesinlikle saçma
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın ardından Grönland'ı da tehdit etmesine Grönland'dan sert tepki geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'a "Kesinlikle saçma" sözleri ile tepki gösterdi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "mutlaka" ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, ABD'yi "tarihi müttefikini tehdit etmeyi bırakmaya" çağırdı ve bu iddiayı "saçma" olarak nitelendirdi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "mutlaka" ihtiyacı olduğuna dair açıklamalarının ardından, ABD'yi "tarihi müttefikini tehdit etmeyi bırakmaya" çağırdı.
TRUMP'A "SAÇMA" TEPKİSİ
AFP'nin haberine göre; Danimarka lideri, Trump'ın ABD'nin Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ilhak etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını yinelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu ABD'ye çok açık bir şekilde söylemeliyim: ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesi gerektiği iddiası kesinlikle saçma" dedi.