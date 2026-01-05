ABD’nin, Maduro’ya yönelik operasyonunun ardından dikkatler petrol piyasalarına çevrilirken; geçen hafta 60,80 dolar seviyesinden kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya 60,70 dolardan başlıyor. Analistler, Venezuela’nın küresel üretimde düşük paya sahip olmasına ve 2026’da “arz fazlası” beklentilerine dikkat çekerek, petrol fiyatlarının son gelişmelere tepki göstermediğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik operasyonunun ardından dikkatler petrol piyasalarına çevrilmişti. Geçen hafta 60,80 dolar seviyesinden kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftaya yatay başlangıç yaptı. TSİ 06:00 sıralarında petrol fiyatında işlemler 60,70 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. İlk işlemelerde en yüksek 61,25 dolar seviyesi test edildi.

REZERVDE LİDER, FAKAT…

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyeleri arasında yer alan Venezuela; dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkesi olarak öne çıkıyor. Ülkenin 303 milyar varili bulan rezervi, küresel petrol rezervlerinin %17'sine denk geliyor.

Ancak ülkede enerji sektöründe yatırımların yetersizliği ve devlet petrol şirketinin kârının başka alanlara da aktarılması, petrol arzının oldukça düşük seviyede kalmasına sebep oluyor.

ÜRETİMDE PAYI DÜŞÜK

Son olarak Kasım 2025 verilerine göre; OPEC ve OPEC+ Grubunun günlük ham petrol üretimi, 43 milyon 65 bin varil olarak açıklandı. Venezuela ise aynı dönemde 934 bin varil üretim gerçekleştirdi. Ülkenin aylık üretiminde 27 bin varillik düşüş de dikkat çekmişti. Venezuela’nın kasım ayındaki üretimi, OPEC ve OPEC+ Grubunun toplam petrol arzının yaklaşık %2’sine denk geldi.

PİYASALARA ETKİSİ…

Analistler, Venezuela’nın yüksek rezervlere rağmen üretimde oldukça geride kaldığını belirterek, “Ülkenin düşük petrol üretimi ve küresel piyasalarda aylardır devam eden arz fazlalığı dikkate alındığında, ABD operasyonunun fiyatlar üzerinde etkisi sınırlı kaldı” değerlendirmesinde bulunuyor.

Analistler, gelen ilk açıklamalarda “Venezuela’nın petrol arzının artacağına” yönelik mesajlara da dikkat çekerek, “Böyle bir gelişme ise arzın artması ve fiyatlarda daha fazla düşüşü beraberinde getirebilir” diye konuşuyor.

“FAZLA ARZ” BEKLENTİSİ

Bu arada geçen yıl planlı arz artışlarına giden OPEC+ Grubu, 2026’nın ilk çeyreğinde petrol üretimini sabit tutma kararı aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı da 2026’da küresel petrol üretiminin talebi aşabileceğini, günlük 3,8 milyon varile varabilecek arz fazlasının söz konusu olabileceğini öngörmüştü. Arz fazlası beklentileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

