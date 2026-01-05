Altın fiyatlarında son dakika! 5 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.100 TL ve ons fiyatı 4.410 dolardan yeni haftaya başlıyor. Fiyatlarda cuma kapanışına göre %1,8 civarında yükseliş dikkat çekiyor. ABD’nin, Maduro’yu hedef alan operasyonunun ardından jeopolitik risklerde yaşanan artış, piyasalarda güvenli liman talebini yükseltti. Kapalıçarşı’da ilk işlemlerde gram satış fiyatı 6.450 TL ve çeyrek altın fiyatı 10.540 TL’den gerçekleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %-4,44 değer kaybederek 4.332 dolardan kapanış yapan ons altın yeni haftaya yükselişle başladı. ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu hedef alan operasyonunun ardından jeopolitik risklerde yaşanan artış, hafta başında piyasalarda güvenli liman talebinin de artmasına sebep oluyor.

ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR

Ons altın ilk işlemlerde en yüksek 4.421 dolara kadar yükseldi. TSİ 06:10 itibarıyla ons fiyatında 4.410 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Fiyatlarda, cuma gününe göre %1,8 civarında prim öne çıkıyor. Ons fiyatında geçen yılın son haftasında 4.550 dolar ile rekor seviye görülmüştü.

5 OCAK 2026 GRAM ALTIN

5 Ocak 2026 gram altın fiyatı da 6.100 TL’den güne başlıyor. Gram altın ise geçen haftayı 5.993 TL’den tamamlamıştı. Spot gram fiyatında rekor, 6.281 TL seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.450 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.540 TL’den gerçekleşiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Analistler, ABD’nin operasyonunun ardından benzer başka gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek “Bu belirsizlik, altın gibi güvenli liman varlıklara talebin artmasını beraberinde getiriyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve İran konusundaki spekülasyonlar da jeopolitik riskleri canlı tutarak, altın fiyatlarına destek oluyor” diye konuşuyor.

ABD VERİLERİ VE FED

Piyasalarda FED beklentilerini şekillendirecek ABD verileri de hafta boyunca takip edilecek. Cuma günü açıklanacak aralık ayı tarım dışı istihdam verisi bu verilerin en önemlisi olarak ine çıkıyor. Ülkede geçen ay 57 bin kişilik istihdam artışı tahmin ediliyor.

Bu öngörüden daha düşük bir veri gelmesi halinde; FED’den faiz indirimi beklentisinin yükselmesi, dolar endeksinde zayıflığın devamı ve dolarla fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında 4.550 dolara kadar ulaşan rekor denemesinin ardından gerçekleşen kâr satışlarının, 4.275 dolarda karşılandığını hatırlatan analistler, “Bu seviye piyasada kısa vadeli destek olarak da takip ediliyor. Fiyatların, özellikle jeopolitik risklerde yaşanan gelişmelere karşı hızlı tepki verebileceği bir dönemden geçiyoruz, yatırımcılar dikkatli olmalı” diye konuşuyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Bu arada gümüş fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta 72,80 dolardan kapanış yapan ons gümüş fiyatı, bu haftanın ilk işlemlerinde %3’ün de üzerinde primle yeniden 75 doların üzerine doğru hareketlendi. Ons gümüş, geçen hafta 84 dolarla rekor seviyesini görmüştü.

