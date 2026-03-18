Sultanahmet ve Rüstem Paşa Camilerine ait iki tarihî İznik çinisi, İngiltere’den ana vatana geri döndü. İade edilen eserlerin tespitinde TraceART adlı yapay zekâ programı kritik rol oyandı.

MURAT ÖZTEKİN

Eşsiz eserler, çok yönlü bir iş birliği sayesinde ana vatanına döndü. Tarihî eserler, geçen sene İngiltere’de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken tespit edildi. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda teşebbüslerde bulunularak 500 senelik çiniler, müzayededen çekildi. Çinileri elinde bulunduran kişi de eserleri Türkiye’ye iade etmeyi kabul etti.

Bunda Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinin çabaları, Londra Metropolitan Polisi ile gerçekleştirilen iş birliği ve bu eserlerin Sultanahmet ile Rüstem Paşa Camilerine ait olduğunu ilmî verilerle ortaya koyan uzmanlar da rol oynadı.

BAKAN ERSOY: ESERLER ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİNDE

Eserlerin tespitinde “Yapay Zekâ Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi” çerçevesinde yeni teknolojiler kullanıldı. İki çininin tespitinde “TraceART” sisteminden faydalanıldı. Rami Kütüphanesindeki “Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler” sergisi ziyaretinde konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sultanahmet Camii ve Rüstem Paşa Camii’nden çalınmış olan, 16’ncı yüzyıla tarihlenmiş iki adet İznik çinisinin ülkemize iadesini sağlamış bulunuyoruz. Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceğini sözlerine ilave etti.

TRACEART'LA TARİHİ ESERLERE SIKI TAKİP

Türkiye gazetesinin edindiği bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışındaki müzayedelerde satışa sunulan Türkiye kökenli kültür varlıklarını yapay zekâyla takip ediyor. Eser tespitinde uzmanların yanı sıra TraceART adlı yapay zekâ destekli program kullanılıyor.

TraceART, anahtar kelime ve görseller üzerinden online satış platformlarını izliyor. İşaretlenen ilanlar ise değerlendirme için uzmanlara gönderiliyor. Ayrıca illegal kazılara dair sosyal medya videoları da analiz ediliyor.

