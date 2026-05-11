Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına kısa süre kala ''Dünya Kupası ne zaman başlıyor, Milli maçlar ne zaman?'' merak edilirken gözler turnuva takvimine çevrildi. İlk kez üç ülkenin birlikte düzenleyeceği şampiyona, aynı zamanda yeni formatıyla tarihe geçecek.

Dünya Kupası’nda bu yıl 48 ülke mücadele ederken futbolseverler toplamda 104 karşılaşma izleyecek. Son şampiyon Arjantin kupayı korumaya çalışırken, birçok ülke de ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmanın heyecanını yaşayacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor, Milli maçlar ne zaman? İşte Türkiye'nin Dünya Kupası maçları...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 39 gün sürecek futbol şöleni boyunca toplam 104 maç oynanacak.

Final mücadelesi ise 19 Temmuz 2026 tarihinde New York New Jersey Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip grup aşamasında Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak. Milliler ikinci grup maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki son mücadelede ise Türkiye, 26 Haziran’da ev sahibi ABD ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası’na play-off aşamasında Kosova’yı mağlup ederek katılım hakkı kazanan A Milli Takım, 24 yıllık hasreti sona erdirmenin ardından turnuvada başarılı bir performans hedefliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:

14 Haziran

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran

07.00 Türkiye Paraguay

26 Haziran

05.00 Türkiye- ABD

DÜNYA KUPASI YENİ FORMATI NASIL?

2026 Dünya Kupası turnuva tarihinin en kapsamlı organizasyonu olacak. FIFA’nın yeni sistemiyle birlikte takım sayısı 32’den 48’e yükseltildi.

Yeni formatta grup aşamasının ardından doğrudan son 16 turuna geçilmeyecek. Bunun yerine son 32 turu oynanacak ve eleme aşaması daha geniş kapsamlı ilerleyecek. Toplam 48 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda birçok ülke ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

