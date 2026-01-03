Altın, borsa, kripto… Savaş piyasayı nasıl etkileyecek? İslam Memiş net konuştu
İslam Memiş, küresel savaş riskleriyle 2026’ya sert girildiğini belirterek altın, borsa ve kripto piyasalarında dalgalı sürecin süreceğini söyledi. Gram altın için ilk yarıda 8 bin liranın radarında olduğunu vurgulayan Memiş, Borsa İstanbul’da kısa vadeli düzeltmelere, kriptoda ise asıl hareketin yılın ikinci yarısında başlayacağına dikkat çekti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin 2026 yılına sert bir başlangıç yaptırdığını söyledi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı, Orta Doğu ve Asya hattındaki belirsizliklerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirten Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamalarına dikkat çeken İslam Memiş, “Trump açık açık güç gösterisi yapıyor. Bu açıklamalar piyasalara doğrudan risk olarak yansıyor” dedi. Memiş, İran ve Venezuela merkezli gelişmelerin sadece siyasi değil, ekonomik sonuçlar da doğuracağını ifade etti.
Borsa İstanbul’un yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptığını hatırlatan Memiş, BIST 100 endeksinin 11.498 puan seviyesinden kapanmasını değerlendirdi. Memiş, “Borsada kısa vadede kar satışları kaçınılmaz olabilir ancak 2026’nın ikinci yarısı için beklentilerim hâlâ pozitif” ifadelerini kullandı.
Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmesinde doların yatırım aracı olmaktan çıktığını savunan İslam Memiş, “Dolar/TL 43 lira seviyelerinde. Ancak ben doların artık uzun vadeli bir yatırım aracı olmadığını net şekilde söylüyorum” dedi. Euro/dolar paritesine de değinen Memiş, ilk çeyrekte euro lehine hareketlerin görülebileceğini belirtti.
Altın piyasasında sert dalgalanmaların sürebileceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıları uyardı. “Bu yıl altın için manipülasyon yılı olabilir” diyen Memiş, ons altının geniş bantta hareket ettiğini ve ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Memiş'in açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Gram altın TL fiyatı yüksek seviyelerde. Yılın ilk yarısında 8.000 lira seviyesi radarımızda. Jeopolitik gerilimler tırmanırsa yıl içinde daha yüksek seviyeler de konuşulabilir. Altın tarafında planlama yapanların fiyata değil miktara odaklanması gerekiyor"
Petrol fiyatlarına da değinen İslam Memiş, Venezuela’ya yönelik operasyonların enerji piyasasında riskleri artırdığına işaret etti. Brent petrolün 60 dolar üzerinde tutunduğunu belirten Memiş, jeopolitik gelişmelerin fiyatları hızlı şekilde yukarı ya da aşağı çekebileceğini kaydetti.
BORSA VE KRİPTO
Kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde ise geri çekilmelerin doğal olduğunu ifade eden Memiş, “Bitcoin ve kripto piyasasında asıl hareketliliği yılın ikinci yarısında bekliyorum” dedi.