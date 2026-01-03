İslam Memiş, küresel savaş riskleriyle 2026’ya sert girildiğini belirterek altın, borsa ve kripto piyasalarında dalgalı sürecin süreceğini söyledi. Gram altın için ilk yarıda 8 bin liranın radarında olduğunu vurgulayan Memiş, Borsa İstanbul’da kısa vadeli düzeltmelere, kriptoda ise asıl hareketin yılın ikinci yarısında başlayacağına dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin 2026 yılına sert bir başlangıç yaptırdığını söyledi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı, Orta Doğu ve Asya hattındaki belirsizliklerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirten Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamalarına dikkat çeken İslam Memiş, “Trump açık açık güç gösterisi yapıyor. Bu açıklamalar piyasalara doğrudan risk olarak yansıyor” dedi. Memiş, İran ve Venezuela merkezli gelişmelerin sadece siyasi değil, ekonomik sonuçlar da doğuracağını ifade etti.

Borsa İstanbul’un yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptığını hatırlatan Memiş, BIST 100 endeksinin 11.498 puan seviyesinden kapanmasını değerlendirdi. Memiş, “Borsada kısa vadede kar satışları kaçınılmaz olabilir ancak 2026’nın ikinci yarısı için beklentilerim hâlâ pozitif” ifadelerini kullandı.