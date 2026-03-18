CHP lideri, Adalet Bakanı’nın 12 lüks dairesinin bulunduğunu ve mülklerin toplam değerinin 452 milyon lirayı bulduğunu öne sürdü. Özel’e cevap veren Bakan Gürlek, “Eline tutuşturulan kâğıtlardaki iddialar hayal ürünü ve karalama kampanyasıdır” dedi. Gürlek, iftiralara dava açacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki milyarlık vurgunları ortaya çıkardığı için Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef almaya devam ediyor.

Gürlek’e 17 Şubat’ta mal varlığını açıklaması çağrısı yapan ve bir hafta süre verdiğini söyleyerek “Açıklamazsa ben açıklayacağım” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ay geçtikten sonra dün konuyla ilgili basının karşısına çıktı. Özel, Akın Gürlek’in üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 adet gayrimenkul olduğunu, mülklerin toplam değerinin 452 milyon lirayı bulduğunu iddia ederek yargılama tehdidinde bulundu. Özel ayrıca, Bakan Gürlek için “Hollanda’dan alınan Lüksemburg’da demirli yatı var” iddiasını ortaya attı. Ancak CHP liderini bizzat kendi sözleri yalanladı.

Bilindiği gibi Lüksemburg denize kıyısı olmayan bir ülke. Limanı bulunmayan bir ülkede yatın nasıl demirli olduğu merak konusu oldu!

GÜRLEK: HAYAL ÜRÜNÜ

Adalet Bakanı Gürlek, Özel’in iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Özel’in paylaştığı belgelerin gerçek olmadığını belirten Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhâl başlatıyorum.”

