Guillermo Ochoa, kendi ülkesindeki taraftarların önünde oynanacak 2026 Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara veda ediyor. 41 yaşındaki Kadroya alınması halinde Meksikalı file bekçisi, millli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonda 6'ncı defa mücadele edecek.

41 yaşındaki kaleci, Meksika Milli Takımı ile katıldığı her Dünya Kupası’nda kurtarışlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şu ana kadar 5 Dünya Kupası’nda mücadele eden Ochoa, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 arasında düzenlenecek turnuva sonunda emekli olacağını açıkladı.

Guillermo Ochoa, AEL Limassol forması giyiyor.

Son 3 Dünya Kupası’nda ilk 11’de sahaya çıkan, şimdilerde ise Raul Rangel’in yedeği olarak değerlendirilen Ochoa’nın, Meksika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda olması bekleniyor. Ancak takımlar nihai kadroları henüz açıklanmadı.

Deneyimli kaleci; Antonio Carbajal, Rafael Marquez ve Andres Guardado ile birlikte "5 Dünya Kupası’nda forma giyen 4 Meksikalı" oyuncudan biri. Ochoa ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de 6'ncı defa Dünya Kupası’nda mücadele şansı yakalayacak.

