Transfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı

40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, dünya futbol tarihine geçecek skandal bir harekete imza atarak gündem oldu.

İspanya 2. Lig takımlarından Burgos'la anlaşan Guillermo Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzereyken bir anda ortadan kayboldu.

İMZA ATMAK ÜZEREYKEN "KAÇTI"

Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre; Ochoa, Burgos'a imza atmak üzere kulüp binasına gitti. Sözleşmedeki detayları incelerken kahve alma bahanesiyle ayaklanan deneyimli kaleci, binayı kaçarak terk etti.

TELEFONLARA ÇIKMADI

Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen telefonlara cevap vermeyen Guillermo Ochoa, kulübü zor ve tedirgin edici bir durumda bıraktı.

HERKES ŞOKE OLDU

Burgos Kulübü yöneticileri ve taraftarlar şoke olurken Guillermo Ochoa transferi alışılmadık bir şekilde son buldu.

OCHOA'DAN AÇIKLAMA

Haberlerin çıkmasının ardından konu hakkında açıklama yapan Ochoa, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu" sözleriyle kendini savundu.

BEŞ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Kariyerinde Meksika Milli Takımı ile beş Dünya Kupası'nda boy gösteren Guillermo Ochoa; İspanya, İtalya, Portekiz gibi önemli liglerde forma giydi.