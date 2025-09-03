Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Transfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı

Transfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı

Tecrübeli file bekçisi Guillermo Ochoa'nın İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos'a transferi ilginç bir şekilde gerçekleşmedi. Kulüp binasında sözleşmeyi imzalamak üzereyken kahve alma bahanesiyle odadan çıkan Ochoa, bir daha geri dönmedi. Ochoa'nun skandal hareketi büyük yankı uyandırırken oyuncudan açıklama geldi. 

40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, dünya futbol tarihine geçecek skandal bir harekete imza atarak gündem oldu.

İspanya 2. Lig takımlarından Burgos'la anlaşan Guillermo Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzereyken bir anda ortadan kayboldu.

İMZA ATMAK ÜZEREYKEN "KAÇTI"

Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre; Ochoa, Burgos'a imza atmak üzere kulüp binasına gitti. Sözleşmedeki detayları incelerken kahve alma bahanesiyle ayaklanan deneyimli kaleci, binayı kaçarak terk etti.

Transfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı - 1. Resim

TELEFONLARA ÇIKMADI

Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen telefonlara cevap vermeyen Guillermo Ochoa, kulübü zor ve tedirgin edici bir durumda bıraktı.

HERKES ŞOKE OLDU

Burgos Kulübü yöneticileri ve taraftarlar şoke olurken Guillermo Ochoa transferi alışılmadık bir şekilde son buldu.

Transfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı - 2. Resim

OCHOA'DAN AÇIKLAMA 

Haberlerin çıkmasının ardından konu hakkında açıklama yapan Ochoa, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu" sözleriyle kendini savundu.

BEŞ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Kariyerinde Meksika Milli Takımı ile beş Dünya Kupası'nda boy gösteren Guillermo Ochoa; İspanya, İtalya, Portekiz gibi önemli liglerde forma giydi.

