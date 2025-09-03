Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi! Şampiyonlar Ligi'nde Lookman sürprizi
Atalanta'da kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Ademola Lookman, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunuyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
İtalyan kulübü, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun 2025-2026 sezonu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Nijeryalı yıldıza da yer verdi.
Atalanta, Kupa 1'in lig aşamasında PSG, Chelsea, Marsilya, Club Brugge, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao ve Union SG ile karşı karşıya gelecek.
