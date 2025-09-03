Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi! Şampiyonlar Ligi'nde Lookman sürprizi

Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Ademola Lookman, Atalanta'nın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

İtalyan kulübü, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun 2025-2026 sezonu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Nijeryalı yıldıza da yer verdi.

Atalanta, Kupa 1'in lig aşamasında PSG, Chelsea, Marsilya, Club Brugge, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao ve Union SG ile karşı karşıya gelecek.