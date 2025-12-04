Bolu’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, yatılı kaldığı okul pansiyonuna giderek bacağındaki yarayı gösterdi ve 'bıçaklandım' dedi. Yaranın derinliği nedeniyle bir süre sonra öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, lise öğrencisinin bıçakla oynarken kendisini yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı.

Bolu Merkez'e bağlı Karaçayır Mahallesinde iddiaya göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi S.A. bıçakla oynarken yanlışlıkla kendini yaraladı. S.A., yara aldıktan sonra yatılı kaldığı okulun pansiyonuna gitti.

HERKESE "BIÇAKLANDIM" DEDİ

Pansiyona giden S.A., arkadaşlarına durumu anlatırken başka biri tarafından bıçaklandığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını söyledi. Bıçak yarasının derinliğini fark eden S.A. arkadaşlarının uyarısıyla durumu sorumlu öğretmenine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdundan alınan S.A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

GERÇEĞİ POLİSLER ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda S.A.’nın yanlışlıkla kendini yaraladığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren S.A.’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

