Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İkisinin de boğazından yaralandığı öğrenilirken oğlun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

İKİSİ DE BOĞAZINDAN YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLUN DURUMU AĞIR

C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör:SEVDA KILIÇ

