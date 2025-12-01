Kayseri’de 1 saat arayla yaşanan 2 benzer olay şaşırttı. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 şüpheli de polis ekipleri tarafından araç içinde bulundu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Ö.Y. ile M.A. ve E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. Olay yerinde aranan ancak bulunamayan Ö.Y., Sivas Bulvarı’nda üzerinde durdurulan aracın içinde bulundu.

1 saat arayla 2 şüpheli de araçta bulundu

1 SAAT ARAYLA İKİ BENZER OLAY YAŞANDI

Ö.Y. hastaneye kaldırılırken, M.A. ve E.A. ise gözaltına alındı.

Bir benzer olay da 1 saat önce Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde yaşandı. F.A.E. ile F.A. arasındaki kavgada F.A.E. bıçakla yaralandı. Yaralı F.A.E. ekipler tarafından hafif ticari araçta bulundu.

Çıkan bıçaklı kavgada yaralandı

F.A.E hastanede tedavi altına alınırken, F.A. için ise arama çalışması başlatıldı.

Kayseri’de 1 saat arayla benzer olay! Bıçaklanan 2 kişi arabada bulundu

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası