İhlas Haber Ajansı • Kayseri
Kayseri’de 1 saat arayla benzer olay! Bıçaklanan 2 kişi arabada bulundu
Kayseri’de 1 saat arayla yaşanan 2 benzer olay şaşırttı. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 şüpheli de polis ekipleri tarafından araç içinde bulundu.
Gündem 58 dk önce
Kayseri'de bir saat arayla meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada iki kişi yaralanırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı ve bir şüpheli aranıyor.
- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada Ö.Y. bıçaklanarak yaralandı.
- Ö.Y. Sivas Bulvarı'nda bir araç içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı, M.A. ve E.A. gözaltına alındı.
- Bir saat önce Kocasinan ilçesinde yaşanan benzer olayda F.A.E. bıçakla yaralandı.
- Yaralı F.A.E. hafif ticari araçta bulunup tedaviye alınırken, F.A. için arama başlatıldı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Ö.Y. ile M.A. ve E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. Olay yerinde aranan ancak bulunamayan Ö.Y., Sivas Bulvarı’nda üzerinde durdurulan aracın içinde bulundu.
1 SAAT ARAYLA İKİ BENZER OLAY YAŞANDI
Ö.Y. hastaneye kaldırılırken, M.A. ve E.A. ise gözaltına alındı.
Bir benzer olay da 1 saat önce Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde yaşandı. F.A.E. ile F.A. arasındaki kavgada F.A.E. bıçakla yaralandı. Yaralı F.A.E. ekipler tarafından hafif ticari araçta bulundu.
F.A.E hastanede tedavi altına alınırken, F.A. için ise arama çalışması başlatıldı.
