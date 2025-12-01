Sağlık bakanlığı promosyon ödemeleri, yakından takip ediliyor. Bankalarla yapılan görüşmelerde teklifler 90.000 TL'ye kadar yükseltildi. Peki, Sağlık çalışanları ne kadar promosyon ödemesi alacak? İşte tüm ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Yüksek enflasyon sebebiyle promosyonlar, çalışanlar için ek gelirden ziyade ekonomik bir hak haline geldi.

Yüz binlerce sağlık çalışanı "Promosyon ödemesi hesaplara ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2025'in son çeyreğine gelinmesiyle beraber Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin kısa süre içinde peşin olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Ancak anlaşmaların iptal edilmesi durumunda bu süre sarkabilir.

Promosyon ödemeleri, il müdürlüklerinin bankalarla protokolü tamamlanmasına bağlı olarak yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından şu an için promosyon anlaşmasına dair henüz kesin bir tutar açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

