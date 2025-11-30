Aralık ayına girmeden önce öğrenciler ve veliler, hafta ortasında okulların açık olup olmayacağına dair detayları araştırmaya başladı. 3 Aralık okullar tatil mi, Çarşamba okul var mı gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kar tatili ihtimali yeniden gündeme gelirken, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyor.

3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?



Kış mevsiminin başlamasıyla öğrenciler ve veliler gözlerini tatil duyurularına çevirdi. Güncel bilgilere göre 3 Aralık 2025 tarihinde okulların kapanmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı. İlerleyen günlerde gelebilecek tatil duyuruları için ise resmi makamlardan gelecek açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?



Hafta ortasında eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken 3 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin planlandığı gibi devam edecek.

Henüz Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil duyurusu paylaşılmadığından öğrencilerin ders programlarına normal şekilde hazırlanmaları gerekecek. Yeni bir açıklama yapılması halinde duyurular resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.



