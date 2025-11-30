Türkiye'nin yeni firkateyni TF-2000'e dair son gelişmeler, Yunanistan'da korkuya neden oldu. Yunan basını, Türk deniz gücünün yükselişi karşısında kendi filolarının zayıfladığı ve küçüldüğü yorumunu yaptı. Yayınlanan haberlerde, Türkiye'nin yerli gemi üretimini hızlandırdığı, ihracat yaptığı, ekonomisini güçlendirdiği ve Yunanistan'ın sahip olmadığı bir destek özerkliğine ulaştığı bir dönemde, Yunan donanmasının ateş gücünün azaldığı ve küçüldüğü vurgulanarak, Türk deniz gücüne karşı koymanın zor olduğu dile getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nin inşaatına başlandığını açıkladı. Bu gelişme, komşu ülke Yunanistan'da endişeye yol açtı.

MSB, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

"YUNAN FİLOSU TÜRKİYE KARŞISINDA KÜÇÜLÜYOR VE ZAYIFLIYOR"

Türkiye'nin bu yeni fırkateyni, Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan medyası Enikos, konuyu manşetine taşıdı. Christos Mazanitis'in kaleme aldığı yazıda, "Yunan filosu Türkiye karşısında küçülüyor, zayıflıyor" denilerek, Yunanistan'ın savunma stratejileri eleştirildi.

"TÜRKLER İNŞA EDİYOR, YUNANİSTAN HAZIR ÇÖZÜMLERE ODAKLANIYOR"

Mazanitis, Türkiye'nin yerli üretim gemilerini İstanbul tersanelerinde denize indirmeye devam ettiğine dikkat çekerek, Yunanistan Donanması'nın ise tersanelerinin potansiyeline rağmen sadece hazır çözümlere odaklanmasını eleştirdi. Yazıda, "TF-2000 muhribinin ilk bloğu inşa edildi ve program yoğun bir tempoda devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

"BELHARRA FIRKATEYNLERİ AKDENİZ'E BAHARI GETİRMEYECEK"

Yunan yazar, savunma durumlarının yetersizliğini vurgulayarak, "Dört FDI Belharra firkateyni, Ege ve Doğu Akdeniz'e baharı getirmeyecek. Donanmanın çok fazla takviyeye ihtiyacı var" yorumunu yaptı. Yunan deniz kuvvetlerinin eski gemi ve denizaltıların emekliye ayrılması konusunda ısrarcı olduğunu, ancak bunların yerine geçecek bir programın bulunmadığını belirtti. Mazanitis, Türkiye'nin yerli gemileri hızla inşa ettiği, ihracat yaptığı, yerli üretimi güçlendirdiği ve destek özerkliğine ulaştığı bir dönemde, Yunan filosunun küçüldüğünü ve ateş gücünün zayıfladığını savunarak "Türkiye'nin zaten ihraç ettiği yerli gemileri hızla inşa ettiği, yerli üretimi güçlendirdiği, ekonomisine değer kattığı, ancak aynı zamanda Yunanistan'ın sahip olmadığı bir destek özerkliğine de ulaştığı bir dönemde, Yunan filosu küçülüyor ve ateş gücü zayıflıyor.” dedi.





Mazanitis, TF-2000'in özelliklerini de Yunan kamuoyuna aktararak, "TF-2000'in, yerli üretime ağırlık verilerek kapsamlı bir cephaneliğe sahip olması planlanıyor. TF-2000 programının ilk gemisinin inşasına başlandı ve geminin 2028 yılı civarında denize indirilmesi, 2030 yılında ise Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN EŞ ZAMANLI DENİZ PROJELERİ

Türkiye, TF-2000'in yanı sıra denizcilik projelerine eş zamanlı olarak devam ediyor. MİLGEM projesi kapsamındaki ADA ve İSTİF sınıfı korvet ve fırkateynler ile HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemileri de dahil olmak üzere çeşitli savaş gemilerinin inşası sürüyor. Ayrıca, Türkiye İspanya ile işbirliği yaparak 300 metre uzunluğunda Avrupa'nın en büyük uçak gemisinin inşasını da sürdürüyor.

