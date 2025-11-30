Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 30 Kasım 2025 Pazar günü için elektrik kesintisi listesini açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Gediz Elektrik tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, 30 Kasım Pazar günü kent genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu.

Gediz Elektrik kesintisi son dakika duyurusuna göre, Bornova, Tire, Urla, Narlıdere, Bornova gibi ilçelerde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacak.

30 KASIM İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

GDZ Elektrik, 30 Kasım 2025 Pazar günü için İzmir genelinde kapsamlı bir elektrik kesintisi programı tek tek açıkladı.

Planlı bakım, şebeke yenileme ve arıza onarım çalışmaları gerekçe gösterilerek birçok ilçede uzun süreli İzmir elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte son dakika açıklamasıyla beraber elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Editör:SEVCAN GİRGİN

