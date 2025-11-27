Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından duyurulan planlı elektrik kesintisi nedeniyle güne kesintiyle başladı. Peki, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün Keçiören'in birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Keçiören'in genelinde 475 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

27 Kasım Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, elektrikler ne zaman gelecek?

KEÇİÖREN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden elektrik kesintisinin bazı bölgelerde 17.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

27 Kasım Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

27 Kasım Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak’ta elektrik kesintisi yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Gölbaşı, Etimesgut, Altındağ ve Sincan’da da farklı saat aralıklarında elektrikler kesilecek.

Ankara’nın kırsal bölgelerinde elektrik kesintilerinin daha uzun sürebileceği, ilçe merkezlerinde ise planlı ve kontrollü bir şekilde yapılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca büyük hat yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti saatlerinin değişebileceği belirtildi.

SEVCAN GİRGİN

