Nevşehir ve çevresinde elektrik dağıtımı yapan MEDAŞ, 27 Kasım Perşembe günü için planlı elektrik kesintisi programını açıkladı. Bakım ve kapsamlı onarım çalışmaları sebebiyle il genelindeki birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 27 Kasım 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu.

Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sabahtan itibaren kesilen elektriğin ne zaman geri geleceğini merak ediyor.

26 KASIM NEVŞEHİR'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

MEDAŞ tarafından paylaşılan verilere göre; Nevşehir Merkez Kaymaklı, Derinkuyu Yazıhüyük ve Acıgöl'e bağlı tüm sokaklarda, elektrik enerjisinin planlı bakım ve onarım çalışmalarının bitimiyle beraber öğlen 12:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında kademeli olarak verilmesi beklenmektedir.

İl İlçe Köy Mahalle Sokak / Cadde Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/1 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/12 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/14 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/15 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/3 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/6 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Camikebir Dereyolu/7 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Dereyolu Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Dereyolu/4 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Dereyolu/8 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Dereyolu/9 Sokak Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Kaymaklı Küme Evler Nevşehir Merkez Kaymaklı Hatipoğlu Subaşı Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Bozkır Aksu Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Bozkır Esentepe Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Göktürk Aksu Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Göktürk Büyük Menderes Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Göktürk Elçibey/2 Sokak Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Göktürk Tuna Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Bağlar Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Bereket Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Beyazıt Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Cihanı-Alem Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Esma Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Hisar Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Kalaycı Caddesi Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Kalaycı/8 Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Kanuni Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Koparan Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Köprübaşı Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Manolya Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Nergiz Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Nevşehir Caddesi Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Şehit Uğur İpek Caddesi Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Yağmur Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Yağmur/1 Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Yonca Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Yonca/1 Sokak Nevşehir Acıgöl — Bahçeli Yonca/2 Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Ada Sokak Nevşehir Acıgöl İNALLI Köyü Cumhuriyet Mevkii Şenay Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı Nevşehir Caddesi Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Aksaray Caddesi Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Aksaray/3 Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Anbar Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Babı Ali Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Cumhuriyet Caddesi Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Duman Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Furkan Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet M. Akif Ersoy Sokak Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Osmanlı Caddesi Nevşehir Acıgöl — Cumhuriyet Papatya Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Aksaray Caddesi Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Aksaray1 Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Ali Hoca Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Belediye Caddesi Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Bülbül Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Cemre Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Çatalkaya Caddesi Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Çiğdem Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Gül Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Karaman Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Medrese Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Menekşe Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Menekşe/1 Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Musalla Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Selamet Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Sümer Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Sütçü İmam Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Umut Sokak Nevşehir Acıgöl — Çayırlık Veziroğlu Sokak Nevşehir Acıgöl Karapınar Beldesi Mustafapaşa Mimar Sinan Caddesi Nevşehir Acıgöl Tatların Beldesi Kale Taşlık Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi Nevşehir Acıgöl — Yukarı Başak Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı Belediye Caddesi Nevşehir Acıgöl — Yukarı Bosna Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı Cengizhan Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı Nevşehir Caddesi Nevşehir Acıgöl — Yukarı Piri Bey Sokak Nevşehir Acıgöl — Yukarı Sünbül Sokak

