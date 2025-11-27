Türkiye Gazetesi
27 Kasım Nevşehir elektrik kesintisi! Son dakika MEDAŞ duyurdu, elektrikler ne zaman gelecek?
Nevşehir ve çevresinde elektrik dağıtımı yapan MEDAŞ, 27 Kasım Perşembe günü için planlı elektrik kesintisi programını açıkladı. Bakım ve kapsamlı onarım çalışmaları sebebiyle il genelindeki birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 27 Kasım 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu.
Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sabahtan itibaren kesilen elektriğin ne zaman geri geleceğini merak ediyor.
26 KASIM NEVŞEHİR'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
MEDAŞ tarafından paylaşılan verilere göre; Nevşehir Merkez Kaymaklı, Derinkuyu Yazıhüyük ve Acıgöl'e bağlı tüm sokaklarda, elektrik enerjisinin planlı bakım ve onarım çalışmalarının bitimiyle beraber öğlen 12:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında kademeli olarak verilmesi beklenmektedir.
27 KASIM NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
|İl
|İlçe
|Köy
|Mahalle
|Sokak / Cadde
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/1 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/12 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/14 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/15 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/3 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/6 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Camikebir
|Dereyolu/7 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Dereyolu Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Dereyolu/4 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Dereyolu/8 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Dereyolu/9 Sokak
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Kaymaklı Küme Evler
|Nevşehir
|Merkez
|Kaymaklı
|Hatipoğlu
|Subaşı Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Bozkır
|Aksu Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Bozkır
|Esentepe Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Göktürk
|Aksu Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Göktürk
|Büyük Menderes Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Göktürk
|Elçibey/2 Sokak
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Yazıhüyük
|Göktürk
|Tuna Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Bağlar Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Bereket Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Beyazıt Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Cihanı-Alem Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Esma Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Hisar Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Kalaycı Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Kalaycı/8 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Kanuni Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Koparan Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Köprübaşı Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Manolya Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Nergiz Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Nevşehir Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Şehit Uğur İpek Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Yağmur Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Yağmur/1 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Yonca Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Yonca/1 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Bahçeli
|Yonca/2 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Ada Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|İNALLI Köyü
|Cumhuriyet Mevkii
|Şenay Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Nevşehir Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Aksaray Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Aksaray/3 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Anbar Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Babı Ali Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Cumhuriyet Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Duman Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Furkan Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|M. Akif Ersoy Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Osmanlı Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Cumhuriyet
|Papatya Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Aksaray Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Aksaray1 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Ali Hoca Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Belediye Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Bülbül Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Cemre Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Çatalkaya Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Çiğdem Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Gül Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Karaman Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Medrese Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Menekşe Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Menekşe/1 Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Musalla Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Selamet Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Sümer Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Sütçü İmam Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Umut Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Çayırlık
|Veziroğlu Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|Karapınar Beldesi
|Mustafapaşa
|Mimar Sinan Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|Tatların Beldesi
|Kale
|Taşlık Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|15 Temmuz Şehitler Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Başak Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Belediye Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Bosna Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Cengizhan Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Nevşehir Caddesi
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Piri Bey Sokak
|Nevşehir
|Acıgöl
|—
|Yukarı
|Sünbül Sokak
